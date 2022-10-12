Sobalarımız Avrupa’da

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle uygulanan ekonomik yaptırımların ardından Rusya’nın Avrupa’ya doğal gaz tedarikini kesmesi enerji krizini ortaya çıkardı.

Denizli’de soba üretimi yapan firma, son aylarda Avrupa ülkelerinden gelen büyük talebin etkisiyle çalışma ve vardiya saatlerini artırdı. Kentteki organize sanayi bölgesinde bulunan 18 bin metrekarelik fabrikada odun ve kömür sobası üretimi yapan 72 yıllık fabrika, sonbahar sezonuyla birlikte hareketli günler geçiriyor. 1950’den bu yana üretim yapan firma, geleneksel bir alan olmasına rağmen geliştirdiği faydalı model patentli ürünlerle yüksek verimliliğe sahip soba üretimiyle dikkati çekiyor. AA

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