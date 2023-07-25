Şoförlerden zamlara tepki

Benzine litre başı 6 lira zam uygulanırken, kamyon ve tır şoförleri karara tepki gösterdi.

Şoförler, “Yakıtı, yemeği, sanayi masrafları derken aldığımız para giderlerimizi karşılamaya yetmiyor” dedi. Adana’dan üç gün önce İzmir’e yük taşıdığını belirten bir kamyon şoförü şunları anlattı: “Evime, ailemin yanına geri dönemiyorum. Şu an yola çıksam zarar edeceğim.” Gazete Duvar’ın haberine göre, Adana’dan üç gün önce İzmir’e yük taşıdığını belirten bir kamyon şoförü şunları anlattı: “Evime, ailemin yanına geri dönemiyorum. Şu an yola çıksam zarar edeceğim.” Haber Merkezi

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