Şoförlerin zam isyanı

Akaryakıta her gün yapılan zamlar nedeniyle dolmuşçular artık işleri sürdüremez noktaya geldiklerini söyledi.

“Çok zor durumdayız, bittik, eve ekmek götüremiyoruz” diyen dolmuşçular devletten yardım bekliyor. Servis şoförü Engin Aydın, akaryakıt zamlarına tepki gösterdi. Aydın, “Benim şu an çektiğim yol, zarar. Saat 03.00’te kalkacağım, ama zararına. Kendi cebimden ekliyorum. En az 140-150 lira cepten ekliyorum” dedi. Başka bir dolmuşçu Zekayi Küçük, “Okullar açıldığında bir arabanın deposunu 450 liraya doldururken şu 5 ay içinde 1300-1400 liraya dolduruyoruz” ifadelerini kullandı. Dolmuşçu Serhat Küçük şunları söyledi: “Pandemide doldurduğumuz bir depo 300 lira iken, şu anda 1500 liraya depo dolduruyoruz. Bu mazot fiyatları nereye kadar gidecek? Artık evimize de ekmek götüremez hale geldik.” Bilecik - Anka

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