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Sofralık zeytin ihracatında rekor

02 Ekim 2022, Pazar 11:58
Türkiye'nin bu sezon sofralık zeytin ihracatı 110 bin tonla tarihin en yüksek rakamına ulaştı.

Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) yapılan açıklamaya göre, 2021-2022 sofralık zeytin ihracatı sezonu, 30 Eylül 2022 itibarıyla tamamlandı.

İhracat, geçen sezonla karşılaştırıldığında yüzde 24'lük artışla 110 bin tona yükseldi. Sofralık zeytinden elde edilen döviz tutarı ise yüzde 15'lik artışla 173 milyon dolar seviyesine ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Davut Er, 2021-2022 sezonunda siyah zeytin ihracatının geçen sezona göre yüzde 19'luk artışla 80 bin tona çıktığını belirtti.

Siyah zeytin ihracatından elde edilen döviz tutarının da yüzde 10'luk yükselişle 125 milyon dolara ulaştığını aktaran Er, "Yeşil zeytin ihracatındaki artış oranlarımız ise çok daha mutluluk vericiydi. Geçen sezon yeşil zeytin ihracatımız 21 bin tonken bu sezon 30 bin tona çıktı. Yeşil zeytinin ihracat geliri de yüzde 35'lik artışla 48 milyon dolara ilerledi." dedi.

İyi bir sezon geçirdiklerini dile getiren Er, "2018-2019 sezonundaki 91 bin 122 tonluk rekoru geride bırakmanın gururunu yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Zeytinyağı ihracatı da yükseldi

Davut Er, zeytinyağı ihracat sezonunda da 11 aylık dönemi geride bıraktıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Zeytinyağı ihracatımız miktar bazında yüzde 28 artışla 40 bin tondan 52 bin tona yükseldi. İhracat tutarı yüzde 44'lük yükselişle 180 milyon dolara çıktı. Altın sıvı olarak tanımladığımız zeytinyağımız bu sezon dolar bazında yüzde 13 değerli ihraç edildi. Ortalama kilogram ihraç fiyatımız 3,03 dolardan 3,44 dolara yükseldi. Bu dönemde gerçekleştirdiğimiz toplam 52 bin ton zeytinyağı ihracatımızın yaklaşık yüzde 60'nı ambalajlı olarak gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Bunu da sektörümüz adına çok olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Prina ihracatımız ise yüzde 168'lik artışla 22 milyon dolar oldu. Sektörümüzün toplam ihracatı yüzde 32 artarak 282 milyon dolardan 373 milyon dolara ilerledi. 400 milyon dolara koşan ihracatımızla başarılı bir sezonu geride bırakıyoruz."

Hedef 500 milyon dolar

Davut Er, yeni sezonda da hava şartlarının ve yağışların uygun gitmesi durumunda geçen yıla göre hem kalite hem de miktar açısından daha iyi bir rekolte beklediklerini bildirdi.

İspanya ve İtalya'da küresel ısınma nedeniyle rekoltelerin düşük kalacağı öngörülerinin olduğunu kaydeden Er, "Bu durumu ihracatımız için bir fırsata dönüştürebileceğimizi düşünüyor ve önümüzdeki sezon için ihracatımızı 500 milyon dolara çıkarmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

AA

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