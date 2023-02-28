Soğanın kilosu 20 lira

Edirne’de kurulan halk pazarında, kuru soğanın kilosu 20 liradan satılmaya başlandı.

Patatesin kilosunu da 10 liradan sattığını ifade eden pazarcı Arif Özel, şunları söyledi: “Çitçiye bir destek yok. Çiftçi mazotu alıyor, 22 liraya. Bu adam bunu yetiştiriyor adam da geçimini bundan sağladığı için bir şeyler kazanması lazım. Pahalıya mal ediyor ki pahalı satmak zorunda. Bu malların hepsi deprem bölgelerinde yetişiyor. Mersin, Adana o taraflardan geliyor. Taze soğan o taraflardan gelecek. Biz bunu almak için bin kilometre yol gidiyoruz. Bizim zaten kişisel masrafımız 10-15 bin lira oldu. 10 ton mal yapsak daha orada 2 lira koyuyor üstüne. 10 ton mal yapamazsın şu anda 300 bin lira. Artık kimse önünü göremiyor”

Edirne - anka