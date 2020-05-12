ŞOK Marketler’de istihdam arttı

Türkiye’nin gıda perakende zincirlerinden ŞOK Marketler (SOKM), 2020 yılında da ülke istihdamına katkıda bulunmaya devam ediyor.

ŞOK Marketler, 2020 yılının ilk çeyreğinde net satışlarını yüzde 33,1 artırarak 4,7 milyar TL’ye çıkardı. Bu dönemde 2 bin 299 kişiye de yeni iş imkânı sağladı. ŞOK Marketler CEO’su Uğur Demirel, “COVID-19 salgını nedeniyle içinden geçtiğimiz bu zorlu günlerde tüm hijyen önlemlerini alarak, çalışanlarımızın emeği ve paydaşlarımızın desteğiyle toplumumuza kesintisiz hizmet vermeye devam ediyoruz” dedi.

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