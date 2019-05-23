Somut ve olumsuz sonuçları olur

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Rusya’dan S-400 hava savunma sistemlerini alması halinde Türkiye’nin ‘somut ve olumsuz’ sonuçlarla karşılaşacağını söyledi.

Ortagus, “S-400 savunma sistemlerinin alımının ABD ve NATO’nun Türkiye ile olan savunma ilişkisi açısından ciddi sonuçları olacağını söyledik” dedi.

Konuyla ilgili endişelerini aktardıklarını ve aktarmaya devam edeceklerini söyleyen Ortagus, “Ancak satın alma tamamlanırsa oldukça gerçek ve oldukça negatif sonuçlar olacaktır” ifadelerini kullandı. NBC News, Türkiye’nin Rusya ile S-400 anlaşmasını haziran ayına kadar sonlandırmaması durumunda ABD yaptırımlarına maruz kalacağını duyurmuştu. Sputnik’in haberine göre Ankara’nın Rusya’dan S-400 hava savunma sistemleri almak üzere anlaşma yapması nedeniyle ABD-Türkiye arasındaki ilişkiler bir süredir gergin seyrediyor. ABD, S-400’lerin Türkiye’nin de üyesi olduğu NATO sistemlerine entegre olamayacağını ve F-35’ler için tehdit oluşturacağını savunuyor. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo başta olmak üzere pek çok yetkili, S-400’lerin alınmasını halinde bunun Türkiye açısından bir bedeli olacağına dair gözdağı veriyor. Türkiye ise anlaşmanın tamamlandığını ve geri dönülmeyeceğini belirtiyor.