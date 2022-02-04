Son 1 yılda %120 zamlandı

2021’de benzine 32, motorine 28 kez zam yapıldığını söyleyen Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, “Motorin son bir yılda % 120 zamlandı” dedi.

2021’de benzine 32, motorine 28 kez zam yapıldığını söyleyen Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, “Akaryakıtta yapılan zamlar sadece akaryakıtla sınırlı kalmıyor; iğneden ipliğe her şeye zam gelmesine sebep oluyor” dedi. Türkiye’nin ana gündeminin hayat pahalılığı, milletin derdinin de zamlar ve yoksulluk olduğunu söyleyen Güzelmansur, “2021 yılında benzine 32 kez zam geldi, bunların 12’si pompaya yansıdı. Benzine gelen 13 indirimin ise, iktidar, sadece 4’ünü pompaya yansıttı. Motorine, 28 kez zam geldi, bunların 10’u pompaya yansıdı. Motorine gelen 10 indirimin ise sadece 2’si pompaya yansıtıldı” şeklinde konuştu.

Akaryakıta yapılan zamların sadece akaryakıtla sınırla kalmadağını, iğneden ipliğe her şeyin fiyatını etkilediğini dile getiren Güzelmansur, “En çok da gıdanın fiyatını etkiliyor. Akaryakıta gelen 5 kuruşluk bir zam, raflara 15 kuruş olarak yansıyor, yani 3 katı yansıyor. Geçen yıl Haziran ayında Hatay’dan yola çıkan soğan yüklü bir tır, İstanbul haline kadar, 1000 kilometrelik yolda tüketilen 400 litrelik mazota 3.100 TL ödüyor. Bu da çiftçide yok pahasına satılan soğanın fiyatını katlıyordu. Şimdi aynı yolda tüketilen mazota 5.900 lira ödeniyor. Bu gıda nakliyesinde sadece mazot maliyetinin artışı % 90… Buna otoyollara, köprülere yapılan zamları da ekleyin. Buna halden raflara giden yoldaki 2. nakliyenin akaryakıt bedelini ekleyin. Tarlada yok parasına satılan meyve-sebzenin fiyatları tezgâhlarda, raflarda niye el yakıyor ortaya çıkar” dedi.

2O ARALIK’TAN BUGÜNE DOLAR % 27 DÜŞTÜ, AMA MOTORİN % 26 ZAMLANDI

Dolardaki düşüşün akaryakıt fiyatlarına yansımadığına dikkat çeken Güzelmansur şunları söyledi: “Doların 18,36 olduğu 20 Aralık’ta, motorin 11,63 TL idi. Dolar kuru 13,43’e indi. Ama motorinin litresi 14,68’e çıktı. Dolarda düşüş % 27, motorin fiyatında artış % 26. Olur mu böyle şey? İktidar bunun izahını yapmalı, ama yapamaz. Çünkü dolardaki düşüşe rağmen akaryakıt fiyatlarının artmasının nedeni iktidarın arttırdığı vergilerdir. Vatandaşın en çok ihtiyaç duyduğu anda, iktidarın akılsız bir hamleyle, eşel mobili devreden çıkarması, dolardaki düşüşün akaryakıt fiyatlarına yansımamasının nedenidir” şeklinde konuştu.