Son 10 yılda öğrenci bursu 80 dolar eridi

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, öğrenci burslarının enflasyon karşısında eridiğini belirterek, 2014 ve 2024 yıllarındaki öğrenci burslarının alım gücünü karşılaştırarak, ekonomik krizin öğrenciler üzerindeki etkisini ortaya koydu.

Gürer, öğrencilerin temel ihtiyaçları arasında yer alan beslenme üzerinden yaptığı değerlendirmede, 2014 yılında bir tavuk dönerin 4 TL olduğunu hatırlatarak, bugün bu fiyatın 120 TL’ye yükselmesini burs üzerinden değerlendirdiğimizde de halen verilen bursun alım gücü ne kadar azaldığı görülüyor” dedi.

Gürer, “Bir öğrencinin bursundan tam 59 adet tavuk döner eksilmiştir. Ulaşım gibi diğer masraflar hariç, bir öğrenci her gün yalnızca bir tavuk döner yese bile 16. gün burs parası tükeniyor” ifadelerini kullandı.

Bursların alım gücündeki düşüşü döviz kuru üzerinden de değerlendiren Gürer, 2014 yılında 300 TL’lik bursla 137 dolar alınabildiğini, ancak 2024 yılında 2000 TL’lik bursla yalnızca 57 dolar alınabildiğine dikkat çekti. CHP’li Gürer, öğrenci burslarının dolar karşısında 80 dolarlık bir erime yaşadığını söyledi.

İstanbul - Mücahit Ak