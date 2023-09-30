Son 5 yılda kira artış oranı yüzde 800’ü aştı

İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere büyükşehirlerde artan kira ve satılık daire fiyatlar vatandaşların kabusu haline gelirken, konut piyasasında yaşanan sorunların çözümüne yönelik arayışlar ise devam ediyor.

Gözler, dar ve orta gelirli vatandaşların ev sahibi olmasının önünü açacak, ‘İlk Evim Kampanyasına’ odaklanırken, fahiş kira ve satılık konut artışı ise sürüyor. Haber Global’den Mert İnan’ın haberine göre, Reıden-Gyoder’in son yayımladığı veriler ise konut piyasasında yaşanan fahiş artışı bir kez daha gözler önüne serdi. Son rapora göre kira değerleri ağustos ayında temmuza göre yüzde 10, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 137.2 artarken, son 5 yılda ortalama kira artış oranı yüzde 891.6 olarak kaydedildi. Ağustos ayında Ankara’da kira artışı ortalama yüzde 8.4, İzmir’de yüzde 7.2, İstanbul’da ise yüzde 6,7 olarak saptanırken, üç büyük kent arasında Ankara’da son bir yıllık kira değeri yüzde 177, İzmir’de yüzde 135, İstanbul’da ise yüzde 94 olarak arttı. Haber Merkezi*

Okunma Sayısı: 253

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.