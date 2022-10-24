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25 EKİM 2022 SALI - YIL: 53

Son bir yılda açlık sınırı 4 bin 515 lira arttı

24 Ekim 2022, Pazartesi 22:26
Dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi adına gıda için yapması gereken aylık harcama Ekim’de 556 lira artırarak 8 bin 223 liraya çıktı. Son bir yılda açlık sınırı 4 bin 515 lira, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama ise 7 bin 313 lira arttı.

RECEP GÖREN - ANKARA

Temel gıda fiyatlarında yaşanan yüksek artışlar dört kişilik bir ailenin açlık sınırın Ekim’de 8 bin 223 liraya kadar çıkarırken, yoksulluk sınırı da 24 bin 513 liraya kadar yükseldi. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nun Ar-Ge birimi KAMU-AR’ın, dört kişilik bir ailenin, dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için ideal olarak tüketmesi gereken gıda türü ve miktarlarını esas alarak hesapladığı açlık sınırı ile gıdanın yanı sıra diğer ihtiyaçlarını da insan onuruna yaraşır bir şekilde yoksunluk hissine kapılmadan karşılayabilmesi için yapması gereken gıda dışı harcamaları dikkate alarak hesapladığı açlık-yoksulluk sınırı araştırmasının Ekim 2022 sonuçları açıklandı.

YOKSULLUK SINIRINDAKİ ARTIŞ

Açlık sınırı ekimde bir önceki aya göre 556 lira artarken, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama 1.580 lira artarak 16 bin 290 liraya yükseldi. Ekimde yoksulluk sınırı önceki aya göre 2 bin 136 lira arttı. Son bir yılda açlık sınırı 4 bin 515 lira, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama ise 7 bin 313 lira arttı. Ailelerin gıda ve gıda dışı ihtiyaçlarını insan onuruna yaraşır bir şekilde yoksunluk hissi çekmeden karşılayabilmesi için yapması gereken toplam harcama tutarını gösteren yoksulluk sınırı son bir yılda toplam 11 bin 828 liralık artış gösterdi. 

Dört kişilik bir ailenin insan onuruna yaraşır bir şekilde yoksunluk hissi çekmeden yaşayabilmesi için yapması gereken gıda ile gıda dışı harcamaların toplam tutarını gösteren yoksulluk sınırı ekimde 629 lira daha artarak 22 bin 377 liraya yükseldi. Yoksulluk sınırında, bu yılın ilk dokuz aylık döneminde 8 bin 865 liralık, son bir yılda ise 9 bin 908 liralık artış yaşandı.

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