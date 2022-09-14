'Sosyal konut projesine başvuru sayısı 224 bine ulaştı'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projesine başvuru sayısının 224 bine ulaştığını açıkladı.

Sosyal konut projesinden faydalanacak vatandaşların başvuracakları illerde en az bir yıl ikamet etmesi veya o il nüfusuna kayıtlı olması gerektiği, her haneden bir başvuru hakkı olabileceğini anımsatan Bakan Kurum, sözlerine şöyle devam etti:

"Milletimizi en çok sevindiren şey, yeni yuvalarımızın maliyet fiyatı üzerinden yaptığımız yüzde 40 indirim oldu. 81 ilimiz ve 609 ilçemizde yapacağımız sosyal konut projelerimizle vatandaşlarımız toplamda 608 bin liradan 2+1 konutlarımıza erişebilecekler. Aylık taksitleri de 2 bin 280 lira ile 240 ay vadeyle bu projeye sahip olabilecekler. Toplam 850 bin lira fiyatla da 3+1 konutlarımızın ödemesi 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vadeyle vatandaşlarımız erişebilecekler. İstanbul'da hane halkı geliri 18 bin liranın, diğer illerde de 16 bin liranın altında olan her vatandaşımıza başvuru kapımız açık. Şu an itibarıyla başvuru sayımız 224 bine ulaşmış durumda. Vatandaşlarımız toplam daire bedelinin yüzde 10'unu peşinat olarak ödeyecekler. Taksitler de sözleşme imzalandıktan sonra başlayacak."

Bakan Kurum, yeni yuvaların 50 binini İstanbul'un her iki yakasında yapacaklarını, Avrupa yakasında Başakşehir, Esenler, Arnavutköy, Silivri, Çatalca bölgesinde, Anadolu yakasında Tuzla, Kartal, Pendik'te bu projeler üzerinde çalışıldığını söyledi.

"2028 yılında sosyal konut sahibi vatandaşların sayısı 10 milyona ulaşacak"

Ankara'da 18 bin, İzmir'de 12 bin 500, Gaziantep'te 10 bin, Bursa'da 8 bin 650, Konya'da 7 bin 500, Kayseri'de 7 bin 500 konut inşa edileceğini ifade eden Bakan Kurum, "20 yılda 1 milyon 170 bine ulaştırdığımız konut sayısını bu projelerle birlikte 2028 yılına geldiğimizde 2 milyon rakamına çıkarmış olacağız. Sosyal konut sahibi vatandaşlarımızın sayısı da yaklaşık 10 milyona ulaşmış olacak." dedi.