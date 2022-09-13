Sosyal konut projesine başvurular yarın başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleşecek sosyal konut projesinin tanıtım töreninde konuştu. Erdoğan, "Başvuruları yarın itibarıyla başlayacak ve ekim sonuna kadar sürecek sosyal konut projesinin ilk temelini yılbaşında atıyoruz." dedi.

Erdoğan, projenin detayları hakkında bilgi verdi:

Mahalle kültürü, komşuluk ilişkileri gözetilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, projelerin, yatay mimari esasıyla, zemin artı 3, zemin artı 4 veya zemin artı 5 olarak, depreme dayanıklı şekilde inşa edileceğini de aktardı.

Erdoğan, "Projelerimizi, özellikle mahalle kültürünü, komşuluk ilişkilerini gözetecek, yeşili hakim kılacak bir anlayışla hayata geçiriyoruz. Her şeyden önce bu gerçeğin altını özellikle çizmek istiyorum, bu kampanya, sayısı ve kalitesi bakımından dünyadaki en büyük konut yatırımını ifade etmektedir. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına böyle küresel ve tarihi önemde bir kampanyayla girmekten gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Erdoğan, "Hedefimiz, 81 ilimizde ve tüm ilçelerimizde 2023-2028 arasını kapsayan 5 yıllık süreçte 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa, 50 bin iş yeri yaparak milletimizin istifadesine sunmaktır." ifadelerini kullandı.

"Böylece, 2003 başından itibaren ürettiğimiz sosyal konut sayısını 2 milyona, diğer projelerle birlikte bunların içerisinde oturan vatandaş sayımızı da 10 milyonun üzerine çıkarmış olacağız." diyen Erdoğan, projenin ve bu kapsamda yapılacak konutlar ile iş yerlerinin ismini ise "İlk Evim, İlk İş Yerim" olarak belirlediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Tanıtımını yaptığımız 500 bin konut hedefi sayısı, iş yerleriyle birlikte düşünüldüğünde hane sayısı bakımından İstanbul'un dörtte birine, Ankara'nın yarısına, Kocaeli'nin tamamına eşitken, Bilecik, Bitlis, Bolu, Bingöl, Burdur, Çankırı, Erzincan, Gümüşhane ve Hakkari'nin tamamına eşittir. Bu büyüklükteki bir proje, yaklaşık 900 milyar liralık yatırım değeri demektir. Çarpan etkisiyle 2 trilyon liradan fazla ekonomik hareketliliğe yol açacak, bir projeyi bugün değerli vatandaşlarımla birlikte paylaşıyoruz. Böylesine devasa bir yatırımın ülkenin tamamında ev ve kira fiyatlarını düşüreceği gibi vatandaşlarımızın konuta erişimini de kolaylaştıracaktır. Esasen Türkiye, Avrupa ve Amerika gibi yerlerle kıyaslandığında konut sahipliği oranının en yüksek olduğu ülkelerin başında gelmektedir."

Sosyal konut projesinin ilk etabını oluşturan 250 bin sosyal konutu, 100 bin altyapılı konut arsasını ve 10 bin iş yerini 2 yılda bitirerek hak sahiplerinin kullanımına sunmayı planladıklarını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Konutu, arsası ve iş yeriyle toplam 360 bin bağımsız birimden oluşan projemizin bu ilk etabı dahi, Cumhuriyet tarihimizin en büyük, en kapsamlı sosyal konut atılımıdır. İlk etap konutlarımızdan 50 binini İstanbul'da, 18 binini Ankara'da, 12 bin 500'ünü İzmir'de, 10 binini Gaziantep'te, 8 bin 650'sini Bursa'da, 7 bin 500'ünü Konya'da, 4 bin 500'ünü Kayseri'de inşa edeceğiz. Diğer illerimizde de nüfuslarına göre değişen sayılarda konut inşası gerçekleştireceğiz. Ayrıca bu konut projesinde çeşitli kesimlere pozitif ayrımcılık yaparak kontenjanlar belirliyoruz. Buna göre, şehit yakınları ve gazilere ilk etabın yüzde 5'e denk gelen 12 bin 500 konut, engelli vatandaşlarımıza yine yüzde 5'e karşılık gelen 12 bin 500 konut, emekli vatandaşlarımıza ise yüzde 20'ye denk düşen 50 bin konut kontenjan ayırıyoruz. Bu projemizde ilk defa gençlerimiz için de 18-30 yaş arası bir kontenjan oluşturduk. Projemizdeki konutların yüzde 20'sine denk gelen 50 binini de yarınlarımızın teminatı gençlerimize tahsis ettik."

Konutların maliyet fiyatı üzerinden yüzde 40 indirim yaparak, belirledikleri fiyatları açıklayan Erdoğan, "Vatandaşlarımız, toplamda 608 bin fiyata sahip 2 artı 1 konutlarımıza aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle ve 240 ay vadeyle sahip olabilecektir. Aynı şekilde toplam 850 bin lira fiyata sahip 3 artı 1 konutların ödemesi, 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vadeyle yapılabilecektir." dedi.

Bu kampanyaya İstanbul'da hane geliri 18 bin liranın, diğer illerde 16 bin liranın altında olan her vatandaşın başvurabileceğini belirten Erdoğan, belirlenen toplam bedelin yüzde 10'unun peşin alınacağını, taksit ödemelerinin ise sözleşmenin imzalanmasıyla başlayacağını söyledi.

"Vatandaşımız kendi evini yapabilecek"

Kamunun ciddi kaynak ayırarak, önemli fedakarlıklarla yürüttüğü bu projeleri, ticari kazanç kaynağı haline getirmek isteyenlere fırsat vermeyeceklerini vurgulayan Erdoğan, "Kendi aklınca devleti kandırarak hak etmediği halde TOKİ'den ev almaya çalışanların hem ödedikleri parayı hem evlerini kaybedecekleri sıkı, etkin, güvenilir bir denetim mekanizması kuracağız." diye konuştu.

Bu kampanya ile ilk defa vatandaşlara altyapıları ve imarı hazırlanmış, ev yapmaya hazır arsa alternatifi sunacaklarını ifade eden Erdoğan, böylece düşük gelir grubuna mensup vatandaşlara, şehirlerin çeperlerinde kendi evlerini yapma imkanı sağlayacaklarını söyledi.

İlk etapta 7 ayrı bölgede belirledikleri bu arsaların, piyasa fiyatlarının çok altında bir bedelle ve faizsiz bir şekilde vatandaşlara satılacağını aktaran Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Arsayı alan vatandaşımız, burada belirlenen projeye uygun şekilde ve belirlenen süre içinde kendi evini yapabilecektir. Evin inşa sürecinde hak sahiplerine mimari ve mühendislik desteği de verilecektir. Arsalar iki gruptan oluşuyor. İlk grupta 350 ila 500 metrekarelik alanlardan oluşan müstakil parsel şeklindeki arsalar vardır. Bunlar 192 bin 500 liradan başlayan toplam fiyat ve 1604 liradan başlayan taksitlerin 10 yıl vade ile faizsiz şekilde ödeneceği bir yöntemle vatandaşlarımıza satılacaktır. İkinci grubu oluşturan hisseli parsellerin ödemesi ise 112 bin 500 liradan başlayan toplam fiyat ve 937 liradan başlayan taksitlerle yine 10 yıl vadeyle ve faizsiz bir şekilde yapılabilecektir."