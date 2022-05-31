Stokçularla mücadele için fıstıklı baklava üretmeyeceğiz

Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği BAKTAD, kilosu 440 TL’nin üzerine çıkan baklavalık fıstık fiyatlarını protesto etmek ve stokçulukla mücadele için bir dizi eylem planı hazırladı.

1 ay içinde fıstık fiyatını 2 katına çıktığını ve tatlı sektörünün iş yapamaz hale geldiğini ifade eden BAKTAD Başkanı Mehmet Yıldırım, “Stokçuların bilinçli olarak yaptığı bu spekülasyon başta baklava sektörü olmak üzere, dondurma, künefe, pasta, lokum, helva ve çikolata sektörüne çok ciddi zarar veriyor. Devletin bu gidişe dur diyerek sektörü sıkı denetlemesini ve 2 aylığına fıstık ithalatına izin verilmesini talep ediyoruz. Fıstıktaki fahiş artış son buluncaya kadar üyelerimize fıstıklı baklava üretmeme çağrısı yapıyoruz. Milli tatlımız baklavayı stokçulara kurban vermeyeceğiz” diye konuştu. İstanbul - Yeni Asya

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