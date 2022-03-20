Stokçuluk, kötü gidişatın göstergesi

Uzmanlara göre, vatandaşın zam endişesiyle hareket edip ihtiyacından fazlasını alarak stokçuluğa mecbur bırakılması ekonomide kötü gidişatı gösteriyor.

Vatandaş, her zam öncesi soluğu ya akaryakıt istasyonlarında ya da marketlerde alıyor. Fahiş fiyattan ürün almak istemeyenler, zamdan etkilenmemek için ihtiyacından fazlasını alıyor. Böylece evler küçük bir depoya dönüşürken, vatandaş da stokçu oluyor. Vatandaş arka arkaya gelen zamlardan az etkilenmek için bir süredir kuyrukta beklemeyi göze alıyor. Bu durum sadece akaryakıt istasyonlarında yaşanmıyor. Benzer hadise marketlerde de sıklıkla görülüyor. Çünkü yaklaşık 2 yıldır Türkiye’nin bir numaralı gündem maddesini ekonomik kriz kaynaklı zamlar oluşturuyor. Vatandaşın zam endişesiyle hareket edip ihtiyacından fazlasını almasının spekülatörlerin işine geldiğini ifade eden tüketici dernekleri temsilcileri, temkinli hareket edilmesi gerektiğini salık veriyor.

Vatandaş kıtlık psikolojisine sokuldu

Tüketiciler Birliği Federasyonu Genel Başkanı Avukat Mehmet Bülent Deniz, birbiri ardına gelen zamlarla vatandaşın kıtlık psikolojisine sokulduğunu belirterek, neredeyse 80 öncesinden beri tanık olunan ‘tüketici stokçuluğunun’ başladığını söyledi. Deniz, “Ukrayna’daki savaşla birlikte özellikle gıda ürünlerinde kıtlık yaşanacağı endişesi ile tüketici stokçuluğu daha da arttı. Vatandaş adeta altın, döviz yatırımı yapar gibi yağ, un, bakliyat ürünlerini, normal kullanım miktarlarının üzerinde almaya başladı. Bütün bu gelişmeler, toplumun savaş ve kıtlık psikolojisine girdiğini gösteriyor. G20 arasında yer aldığı ifade edilen bir ülkede, tüketicinin stokçuluğu ekonomideki olumsuzluğun en somut ve acı göstergesidir” dedi.

Piyasaya güven verilmeli

Independent Türkçe’nin haberine göre, Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin ise vatandaşın ihtiyacından fazlasını depolamaya başladığını ifade etti. Şahin’e göre bir ürüne olan talebin artması o ürünün fiyatını artırmasına rağmen ufak birtakım spekülasyonlarla hücum edilmesiyle spekülatörlerin ekmeğine yağ sürülüyor. “Bizi yönetenlerin piyasaya güven vermesi ve olumsuz algıların önüne geçmesi en büyük beklentimizdir” diyen Mahmut Şahin sözlerini şöyle tamamladı: “Bize düşen bazı sorumluluklar da var elbette. Her türlü stokçuluğu eleştirip, her birimiz evimizde küçük bir stokçuluk örneği sergilersek, kendimizi belirli bir süre için koruruz belki ama ileriye dönük daha büyük ve onarılamaz hatalara düşeriz.”

Haber Merkezi