"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 OCAK 2021 CUMARTESİ - YIL: 51

Su, elmastan değerli

29 Ocak 2021, Cuma 23:00
Suyun fiyatının, hayatî fonksiyonu olmayan elmasın fiyatının altında kalması paradoksunu ele alan yeni araştırma, suyun daha da önem kazandığına vurgu yapıyor.

Türkiye Sınaî Kalkınma Bankası AŞ (TSKB) Ekonomik Araştırmalar tarafından Yeşil Kuğu Platformu kapsamında üç ayda bir yayımlanan, “İklime Dair” başlıklı raporun ikinci sayısında su teması ele alındı.

Falkenmark Göstergesi’ni de ele alan raporda Türkiye’nin kişi başına yıllık bin 358 metreküp su potansiyeli olduğuna vurgu yapılıyor. 2019’un şubat ayında “Su: Yeni Elmas” başlıklı raporuyla su ve elmas paradoksuna dikkati çekmeyi hedefleyen TSKB, İklime Dair’in ikinci sayısında su konusuna odaklanan özel bir temayla analizlerini paylaşıyor. Sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınmanın önündeki en büyük engel olan iklim krizine karşı ortak hareket etmek amacıyla Yeşil Kuğu Platformu çalışmalarını sürdüren TSKB, platform bünyesinde Ekonomik Araştırmalar Departmanı aracılığıyla hazırladığı İklime Dair raporlarıyla, özel verilerle zenginleştirilmiş muhtevalar sunuyor. 

Hayatî bir kaynak olan suyun fiyatının, hayatî fonksiyonu olmayan elmasın fiyatının altında kalması paradoksu sebebiyle su temasını ele alan TSKB Ekonomik Araştırmalar, 2020 yılında artan kuraklıkla birlikte su konusunun daha da önem kazandığına vurgu yapıyor. 

Yeşil tahvil piyasası   

2020 yılında Avrupa Komisyonu’nun politika gündeminde geniş yer alan Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın (AYM) 2021 yılına ilişkin çalışma programını da derleyen TSKB Ekonomik Araştırmalar çalışmasına göre; bu yıl taksonomi çalışmalarının hız kazanması, atık yasalarının yenilenmesi, seçili sektörlere ilişkin sınırda karbon vergisi düzenlemesinin taslak metninin yayınlanması, Avrupa Birliği Orman Stratejisi ve daha pek çok politika adımının gerçekleşmesi söz konusu olacak.

***

Barajlar doluyor

İstanbul’a su sağlayan barajların su seviyesi, son yağışlarla yüzde 38,29’a yükseldi. İSKİ verilerine göre, barajlardaki su seviyesi 8 Ocak’ta yüzde 19,16’ya kadar inerken, o günden bu yanaetkili olan yağışlı havayla barajlardaki su miktarı yüzde 19,13 arttı.

 İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı dün (29 Ocak 2021) itibarıyla yüzde 38,29 olarak ölçüldü. Son iki günkü yağışların barajlara yüzde 4,07’lik bir katkısı oldu. İstanbul - aa

AA

Okunma Sayısı: 347
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Schröder’den Avrupa’ya Türkiye çağrısı

    Son 24 saatte 6 bin 871 yeni koronavirüs vakası daha

    'Filistin meselesinde adil bir çözüme ulaşılması gerekiyor'

    Hindistan’da çiftçiler açlık grevi başlattı

    Afrin'de terör saldırısı: 2 ölü

    1.400 Arakanlı Müslüman ıssız adaya gönderildi

    Ruhani'den Kovid-19 uyarısı

    İsrail güçlerinden Filistinli ailenin evine baskın

    'İkim değişikliği nedeniyle yağışlarda azalma yaşanabilir'

    Fransa, AB dışındaki ülkelerden giriş çıkışları yasaklıyor

    AB, AstraZeneca'nın aşısına onay verdi

    Bilim Kurulu Üyesinden 'zorunlu aşı' açıklaması

    Saldırıya uğrayan gemideki Türk denizciler yurda döndü

    Esnafın çığlığı: Ödeyemiyorum arkadaş, ödeyemiyorum

    Büyük tepki çekti: Kabe fotoğrafının yere serilmesi saygısızlığına ilişkin 4 kişi gözaltına alındı

    Reforma gerek yok, yargıdan elinizi çekin

    Stockholm Camisi'nin kapısında tepki çeken görüntü!

    Koca: 17 şehrimizde mutasyonlu virüs görüldü

    Türkiye'de son 24 saatte 6912 vaka gözlemlendi

    İçişleri Bakanlığı'ndan sokak kısıtlamasına ilişkin hatırlatma

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    28 Şubat’tan daha beter bir tıkanma
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Büyük tepki çekti: Kabe fotoğrafının yere serilmesi saygısızlığına ilişkin 4 kişi gözaltına alındı
    Ahmet BATTAL

    Münasebetsize sor
    Faruk ÇAKIR

    İnsanlık ne cevap verecek?
    Cevher İLHAN

    “Militan”
    Genel

    Esnafın çığlığı: Ödeyemiyorum arkadaş, ödeyemiyorum
    Genel

    Bilim Kurulu Üyesinden 'zorunlu aşı' açıklaması
    Ali FERŞADOĞLU

    Hükümet ele bakar, kalbe değil!
    Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

    Nur’un ağlatan kalemleri...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.