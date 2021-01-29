Su, elmastan değerli

Suyun fiyatının, hayatî fonksiyonu olmayan elmasın fiyatının altında kalması paradoksunu ele alan yeni araştırma, suyun daha da önem kazandığına vurgu yapıyor.

Türkiye Sınaî Kalkınma Bankası AŞ (TSKB) Ekonomik Araştırmalar tarafından Yeşil Kuğu Platformu kapsamında üç ayda bir yayımlanan, “İklime Dair” başlıklı raporun ikinci sayısında su teması ele alındı.

Falkenmark Göstergesi’ni de ele alan raporda Türkiye’nin kişi başına yıllık bin 358 metreküp su potansiyeli olduğuna vurgu yapılıyor. 2019’un şubat ayında “Su: Yeni Elmas” başlıklı raporuyla su ve elmas paradoksuna dikkati çekmeyi hedefleyen TSKB, İklime Dair’in ikinci sayısında su konusuna odaklanan özel bir temayla analizlerini paylaşıyor. Sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınmanın önündeki en büyük engel olan iklim krizine karşı ortak hareket etmek amacıyla Yeşil Kuğu Platformu çalışmalarını sürdüren TSKB, platform bünyesinde Ekonomik Araştırmalar Departmanı aracılığıyla hazırladığı İklime Dair raporlarıyla, özel verilerle zenginleştirilmiş muhtevalar sunuyor.

Hayatî bir kaynak olan suyun fiyatının, hayatî fonksiyonu olmayan elmasın fiyatının altında kalması paradoksu sebebiyle su temasını ele alan TSKB Ekonomik Araştırmalar, 2020 yılında artan kuraklıkla birlikte su konusunun daha da önem kazandığına vurgu yapıyor.

Yeşil tahvil piyasası

2020 yılında Avrupa Komisyonu’nun politika gündeminde geniş yer alan Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın (AYM) 2021 yılına ilişkin çalışma programını da derleyen TSKB Ekonomik Araştırmalar çalışmasına göre; bu yıl taksonomi çalışmalarının hız kazanması, atık yasalarının yenilenmesi, seçili sektörlere ilişkin sınırda karbon vergisi düzenlemesinin taslak metninin yayınlanması, Avrupa Birliği Orman Stratejisi ve daha pek çok politika adımının gerçekleşmesi söz konusu olacak.

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Barajlar doluyor

İstanbul’a su sağlayan barajların su seviyesi, son yağışlarla yüzde 38,29’a yükseldi. İSKİ verilerine göre, barajlardaki su seviyesi 8 Ocak’ta yüzde 19,16’ya kadar inerken, o günden bu yanaetkili olan yağışlı havayla barajlardaki su miktarı yüzde 19,13 arttı.

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı dün (29 Ocak 2021) itibarıyla yüzde 38,29 olarak ölçüldü. Son iki günkü yağışların barajlara yüzde 4,07’lik bir katkısı oldu. İstanbul - aa