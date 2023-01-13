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13 OCAK 2023 CUMA - YIL: 53

Su ve simit 4 bin 860 lira

13 Ocak 2023, Cuma 18:17
4 kişilik bir aile her gün 3 öğün yarım litre su ve bir adet simit ile beslense aylık giderinin 4 bin 860 lira olacağı hesaplandı.

RECEP GÖREN - ANKARA

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Meclis Genel Kurulu’nda söz alarak, en düşük emekli aylığının 5 bin 500 liraya çıkarılmasıyla övünen AKP iktidarını sert sözlerle eleştirdi.

Fırından aldığı bir simit ve suya 13, 5 lira ödediğini anlatan Gürer, 4 kişilik bir ailenin her gün 3 öğün yarım litre su ve bir adet simit ile beslense aylık giderinin 4 bin 860 lira olacağına dikkat çekerek, “Bu ortamda 5 bin 500 liralık ücret övünülecek değil, utanılacak bir ücrettir” dedi. Meclis’e gelirken bir fırından aldığı simit ve suya 13,5 lira ödediğini aktaran Gürer, “4 kişilik bir aile, 3 öğün simit ve su tüketse günlük 162 lira yapıyor, aylıksa 4.860 lira yapıyor. Yalnızca simit ve suyla yaşayan bir ailenin aylık gideri 4.860 lira. Sizin emekliye reva gördüğünüz ise yalnızca 5.500 lira. Eğer bu emekli, büyükşehirlerde yaşıyorsa vereceği kirayla simit ve su da alamıyor” diye konuştu. 

ÇAY VE SİMİT HESABI  

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, AKP’nin kurulduğu yıllarda, parti genel başkanı olarak yaptığı simit ve çay hesabını hatırlatan Gürer, “Erdoğan o dönemde yaptığı açıklamada, ‘Bu zalim yönetim bu aziz millete bir bardak çay ile bir simidi bile layık görmüyor. Bunların peşinden nasıl gideceksiniz? Evin kirasını kim ödeyecek? Elektrik parasını kim ödeyecek? Su parasını kim ödeyecek? Çoluk çocuğun okul masrafını kim karşılayacak?’ diyordu. İşte, ülkeyi bugün bu hâle getirdiniz ve verdiğiniz ücret artışını ‘müjde’ diye veriyorsunuz” şeklinde konuştu.

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