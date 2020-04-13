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13 NİSAN 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Şubatta 1 milyar 230 milyon dolar açık verildi

13 Nisan 2020, Pazartesi 10:00
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Şubat 2020 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre geçen yılın şubat ayında 117 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabında, bu yılın aynı ayında 1 milyar 230 milyon dolar açık gerçekleşti.

12 aylık cari işlemler hesabı ise 6 milyar 128 milyon dolar fazla verdi.

Bu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının 2019'un aynı ayına göre 1 milyar 172 milyon dolar artarak 1 milyar 901 milyon dolara ve birincil gelir dengesi açığının 222 milyon dolar artarak 729 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise, geçen yılın şubat ayında 3 milyar 225 milyon dolar fazla verirken Şubat 2020'de 2 milyar 567 milyon dolar fazla olarak gerçekleşti.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler, 2019'un aynı ayına göre 315 milyon dolar artarak 1 milyar 492 milyon dolar oldu. Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, ayn dönemde 41 milyon dolar tutarında artarak 855 milyon dolara yükseldi.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, 2019'un şubat ayına kıyasla 208 milyon dolar artarak 614 milyon dolar oldu. İkincil gelir dengesi kalemi kaynaklı net çıkışlar ise, aynı dönemde 34 milyon dolar artarak 92 milyon dolara olarak gerçekleşti.

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, şubatta bir önceki yılın aynı ayına kıyasla 129 milyon dolar azalarak 309 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

Aynı dönemde, portföy yatırımları 382 milyon dolar net giriş kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 687 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 1 milyar 802 milyon dolar net satış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili, şubatta bankalar 497 milyon dolar ve diğer sektörler 42 milyon dolar net geri ödeme, genel hükümet ise 4 milyar dolar net borçlanma gerçekleştirdi. Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 3 milyar 233 milyon dolar net azalış, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları 986 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili ise şubatta bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 298 milyon dolar ve 373 milyon dolar net geri ödeme, genel hükümet ise 38 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde, şubatta 3 milyar dolar net artış gözlendi.

AA

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