Süt alarmla peynir dilimle

Enflasyon rakamlarının artmasının market raflarına yansıması ile birlikte bazı ürünlerde ekstra güvenlik önlemi alınmıştı.

Enflasyon rakamlarının artmasının market raflarına yansıması ile birlikte bazı ürünlerde ekstra güvenlik önlemi alınmıştı. İlk olarak bu güvenlik önlemlerini bebek bezi ve mamalarda görmüştük. Sözcü’den Ahmet Kaya’nın haberine göre; bu kervana süt de eklendi. Geçtiğimiz yıl zarar eden üreticinin hayvanlarını kesime göndermesi ile başlayan süt krizi, enflasyonun da etkisi ile yüksek fiyatlarla sonuçlanırken, marketler de fiyatı artan süt ürünlerini, raflara alarm ile koymaya başladı. Süte çip takılırken, yine bir dönem fiyatı et ile yarışan peynirde ise dilim dönemi başladı. Sosyal medya paylaşımlarında bazı zincir marketlerin “dilim işi” peynir satışına başladığı görüldü.