Süt sektörü çok zorda

Süt üreticisinin bir kilogram süt satarak ancak bir kilogram yem alabildiğini söyleyen TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, “Bu durum sürdürülebilir değildir” dedi.

RECEP GÖREN - ANKARA

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, süt üreticisinin zor günler geçirdiğini belirterek, “Süt üreticisi bir kilogram süt satarak ancak bir kilogram yem alabiliyor. Bu durum sürdürülebilir değildir” dedi. Sanayicileri çiğ süt bulmakta, marketler ise süt ve süt ürünlerini satmakta sıkıntı yaşadığını söyleyen Bayraktar, “Sektörün üretim ayağında çok ciddi kayıplar yaşanmaya başladı. Dengesiz besleme sonucu damızlık hayvanları erken elden çıkarma, buzağı alamama gibi durumlar hem süt hem de et sektörünün geleceğini tehdit ediyor. Son dönemde yem fiyatları o kadar arttı ki, üreticilerimiz damızlıklarını kestirip elden çıkarmaya, genç dişi hayvanları (düve) ise damızlığa çekmek yerine besleyip kesime göndermeye başladı. Sahada damızlık hayvan kesimlerinin hala devam ettiğini artık kabul etmemiz gerekiyor” dedi.

AİLE ŞİRKETLERİ AYAKTA KALMALI

Bu sektörü ayakta tutan aile işletmeleri olduğunu söyleyen Şemsi Bayraktar, “Üreticilerimiz para kazanamadıkları anda üretimi bırakıp şehirlere göç ediyor, geri dönüşleri de mümkün olmuyor. En büyük kayıp da işi bilen kalifiye elemanların kaybedilmesi oluyor. Ülke tarımının geleceği aile işletmelerinin ayakta kalmasına bağlıdır. Bunu unutmayalım” diye konuştu. Gıda enflasyonu ile mücadelede üretim artışına daha fazla önem vermek gerektiğinin altını çizen Şemsi Bayraktar, “Süt fiyatlarını baskılayarak enflasyonu önlemeye çalışmak üretimin azalmasıyla birlikte daha yüksek enflasyon olarak bize geri dönecektir. İlerleyen zamanlarda ‘et ve süt ürünlerinde fahiş fiyatlar’ tartışılırsa bilin ki bu bir anda gelişmiş bir sorun olmadığı gibi bir anda da giderilebilmesi mümkün bir sorun değildir” dedi.

ÜRETİCİNİN TEK MALİYETİ YEM DEĞİL

Yeni sezonda yonca ve mısır silajı gibi kaba yem maliyetleri de yükseldiğini, üreticilerin tek maliyetinin yem olmadığını, mazota, elektriğe, işçiye, nakliyeye, ilaca zam geldiğini de hatırlatan Şemsi Bayraktar şunları söyledi: “Sektörde işlerin iyi gitmediğini sadece biz söylemiyoruz. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri de bizi destekliyor. TÜİK’e göre son beş ayda geçen yılın aynı dönemine göre toplanan inek sütü miktarı yüzde 2,8, içme sütü üretimi yüzde 6,5, peynir üretimi ise yüzde 5,2 oranında azaldı. Sanayiciler çiğ süt bulmakta, marketler ise süt ve süt ürünlerini satmakta sıkıntı yaşıyor. Hem üretim hem de talep ayağındaki daralma, sektördeki ciddi sorunu gözler önüne seriyor. Asıl sorun talep ayağındaki daralma ortadan kalkınca yaşanacaktır.” Süt teşvik prim ödemelerinin 4 ay geriden geldiğini belirten Bayraktar, üreticilerin en son Mart ayına ait desteği aldığını açıkladı. Bayraktar, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Böylesi çok geriden gelen bir desteğin etkisi de sınırlı olacaktır. Kaldı ki 20 kuruşluk destek ne üreticiyi teşvik etmekte ne de sektörü kayıt altına almakta etkili olmaktadır. Destek artırılmalı, ödemeler erkene çekilmelidir. İthalatla ülkeyi doyurma imkanı yoktur. Bunu görmezden gelemeyiz. Tarım sektörü dünyada en stratejik sektör haline geldi. Elimizde ne var ne yoksa vererek üreticiyi desteklemekten, üretimi artırmaktan başka çare yoktur. Bunu başaramazsak gıdayı tüketicilerimize ulaştıramayacağız” dedi.