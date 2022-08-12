"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 AĞUSTOS 2022 CUMA - YIL: 53

Süt sektörü çok zorda

12 Ağustos 2022, Cuma 00:15
Süt üreticisinin bir kilogram süt satarak ancak bir kilogram yem alabildiğini söyleyen TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, “Bu durum sürdürülebilir değildir” dedi.

RECEP GÖREN - ANKARA

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, süt üreticisinin zor günler geçirdiğini belirterek, “Süt üreticisi bir kilogram süt satarak ancak bir kilogram yem alabiliyor. Bu durum sürdürülebilir değildir” dedi. Sanayicileri çiğ süt bulmakta, marketler ise süt ve süt ürünlerini satmakta sıkıntı yaşadığını söyleyen Bayraktar, “Sektörün üretim ayağında çok ciddi kayıplar yaşanmaya başladı. Dengesiz besleme sonucu damızlık hayvanları erken elden çıkarma, buzağı alamama gibi durumlar hem süt hem de et sektörünün geleceğini tehdit ediyor. Son dönemde yem fiyatları o kadar arttı ki, üreticilerimiz damızlıklarını kestirip elden çıkarmaya, genç dişi hayvanları (düve) ise damızlığa çekmek yerine besleyip kesime göndermeye başladı. Sahada damızlık hayvan kesimlerinin hala devam ettiğini artık kabul etmemiz gerekiyor” dedi. 

AİLE ŞİRKETLERİ AYAKTA KALMALI

Bu sektörü ayakta tutan aile işletmeleri olduğunu söyleyen Şemsi Bayraktar, “Üreticilerimiz para kazanamadıkları anda üretimi bırakıp şehirlere göç ediyor, geri dönüşleri de mümkün olmuyor. En büyük kayıp da işi bilen kalifiye elemanların kaybedilmesi oluyor. Ülke tarımının geleceği aile işletmelerinin ayakta kalmasına bağlıdır. Bunu unutmayalım” diye konuştu. Gıda enflasyonu ile mücadelede üretim artışına daha fazla önem vermek gerektiğinin altını çizen Şemsi Bayraktar, “Süt fiyatlarını baskılayarak enflasyonu önlemeye çalışmak üretimin azalmasıyla birlikte daha yüksek enflasyon olarak bize geri dönecektir. İlerleyen zamanlarda ‘et ve süt ürünlerinde fahiş fiyatlar’ tartışılırsa bilin ki bu bir anda gelişmiş bir sorun olmadığı gibi bir anda da giderilebilmesi mümkün bir sorun değildir” dedi.

ÜRETİCİNİN TEK MALİYETİ YEM DEĞİL

Yeni sezonda yonca ve mısır silajı gibi kaba yem maliyetleri de yükseldiğini, üreticilerin tek maliyetinin yem olmadığını, mazota, elektriğe, işçiye, nakliyeye, ilaca zam geldiğini de hatırlatan Şemsi Bayraktar şunları söyledi: “Sektörde işlerin iyi gitmediğini sadece biz söylemiyoruz. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri de bizi destekliyor. TÜİK’e göre son beş ayda geçen yılın aynı dönemine göre toplanan inek sütü miktarı yüzde 2,8, içme sütü üretimi yüzde 6,5, peynir üretimi ise yüzde 5,2 oranında azaldı. Sanayiciler çiğ süt bulmakta, marketler ise süt ve süt ürünlerini satmakta sıkıntı yaşıyor. Hem üretim hem de talep ayağındaki daralma, sektördeki ciddi sorunu gözler önüne seriyor. Asıl sorun talep ayağındaki daralma ortadan kalkınca yaşanacaktır.”   Süt teşvik prim ödemelerinin 4 ay geriden geldiğini belirten Bayraktar, üreticilerin en son Mart ayına ait desteği aldığını açıkladı. Bayraktar, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Böylesi çok geriden gelen bir desteğin etkisi de sınırlı olacaktır. Kaldı ki 20 kuruşluk destek ne üreticiyi teşvik etmekte ne de sektörü kayıt altına almakta etkili olmaktadır. Destek artırılmalı, ödemeler erkene çekilmelidir. İthalatla ülkeyi doyurma imkanı yoktur. Bunu görmezden gelemeyiz. Tarım sektörü dünyada en stratejik sektör haline geldi. Elimizde ne var ne yoksa vererek üreticiyi desteklemekten, üretimi artırmaktan başka çare yoktur. Bunu başaramazsak gıdayı tüketicilerimize ulaştıramayacağız” dedi.

 

 

Okunma Sayısı: 277
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İspanya'daki büyük yangında son durum?

    Susmakla işler düzelmez - Çare, konuşan Türkiye

    500 yılın en kurak yılı

    Fiyatı duyan uzaklaşıyor

    Süt sektörü çok zorda

    Cumhur’daki erime muhalefetin önünü açtı

    Para politikası iflas etti

    Avrupa’nın gelişimine etki eden unsurlar bilinmeli

    Değişime ihtiyaç var

    Harem-i İbrahim’e siyonist baskın

    Fenerbahçe tur atlayarak Austria Wien'in rakibi oldu

    Enerji krizi, nükleeri yeniden gündeme taşıdı

    Beş şirkete vere vere canımız çıktı

    150 bin yeni konut etkisiz kalır

    İran, Bolton'a yönelik suikast suçlamalarını reddetti

    Güney Kore'de bodrum katları daire olarak kullanılamayacak

    Cari açık 32 milyar 667 milyon dolara yükseldi

    60 milyonu aşkın kişi e-Devlet Kapısı'nda

    İsrail, yıkıma devam ediyor

    İran'da salgın sebebiyle 1 günde 90 kişi öldü

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Fiyatı duyan uzaklaşıyor
    Ahmet BATTAL

    Altı ay, altı bin, üstü guguk
    Süleyman KÖSMENE

    Ezan okunurken sünnet olan nedir?
    Genel

    500 yılın en kurak yılı
    Şükrü BULUT

    Türkiye gençliğini ümitsizliğe düşüren sebepleri biliyor muyuz?
    Genel

    Süt sektörü çok zorda
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Resmî ilan gaspına hukukun cevabı
    Faruk ÇAKIR

    Yanlışta ısrarın adı nedir?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Muhalifleri bitirme oyunu: Serbest Fırka

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.