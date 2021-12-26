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26 ARALIK 2021 PAZAR - YIL: 52

Süt üreticilerinin hevesi kursağında kaldı

26 Aralık 2021, Pazar 00:23
Süt üreticisinin üretmeye devam etme hevesinin kursağında kaldığı ifade edilen Ulusal Süt Konseyi açıklamasında, “Kurdaki yüzde 35’lik düşüşe rağmen yemdeki yüzde 11’lere varan düşüşün yeterli olmadığını görüyoruz” denildi.

4 lira 70 kuruşluk brüt fiyat anlamını kaybetti

Süt sektöründe yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri konusunda sektör temsilcileri ortak basın açıklaması yaptı. Açıklamada, yemde de akaryakıtta uygulanan eşel mobil sistem gibi bir sistem hayata geçirilmesi, üreticilerin yeme gelen zamlar sebebiyle mağdur olmaları ve belirlenen pariteden sapmaların önlenmesi istendi. Basın açıklamasına Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Ş. Şemsi Bayraktar, Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Genel Başkanı Tevfik Keskin, Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Kamil Özcan, Türkiye Hayvancılık Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Başkanı Ahmet Ertürk, Tarım Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Başkanı Mehmet Özkurnaz, KÖY-KOOP Merkez Birliği Genel Başkanı Eray Çiçek ve Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği Genel Başkanı Sencer Solakoğlu imza koydu.  

ZAM HAYATA GEÇMEDEN ANLAMINI KAYBETTİ 

Ulusal Süt Konseyi’nin 29 Kasım 2021 tarihinde yapılan toplantısında alınan kararla, 8 Aralık 2021 tarihinden geçerli olmak üzere soğutulmuş çiğ sütün tavsiye satış fiyatı brüt 4 lira 70 kuruş olarak belirlendiği bildirilen açıklamada, “Üreticinin eline toplama, soğutma, borsa tescil ücretleri gibi masraflar çıkarıldıktan sonra yaklaşık 4 lira 41 kuruş geçecektir. Hammaddede yüzde 60 dışa bağımlı olduğumuz ve dolara bağlı olarak sürekli artan yem fiyatları o kadar fazla yükseldi ki, Konsey tarafından belirlenen 4 lira 70 kuruşluk brüt fiyat daha hayata geçmeden anlamını kaybetti” denildi. Üreticinin üretmeye devam etme hevesinin kursağında kaldığı ifade edilen ortak açıklamada, “Kurdaki yüzde 35’lik düşüşe rağmen yemdeki yüzde 11’lere varan düşüşün yeterli olmadığını görüyoruz. Beklentimiz yem fiyatlarında daha büyük düşüşlerin olmasıdır. Şu an maliyetlerde öngörülemeyen değişimler yaşıyoruz, Ulusal Süt Konseyi’nin yeniden toplanması ve yeni karar alması elzemdir. Çiğ süt fiyatı en kısa zamanda 1,5 pariteye göre yeniden revize edilmelidir. Ayrıca süte verilen 20 kuruşluk primin de çok düşük kaldığı belirtildi.

Ankara - Recep Gören

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