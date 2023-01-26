Süt üreticisi iyice bezdi

Edirne’nin Keşan ilçesindeki süt üreticileri, gelirleri giderlerini karşılamadığı için hayvanlarını ya kesime gönderiyor ya da satıp, üretimi bırakma yolunu tercih ediyor. Üreticinin en büyük maliyetlerinin başında ise yem ve elektrik geliyor.

2 yıla kadar üretici kalmayacak Bu nedenle Keşan ve köylerinde 2 bin 500 olan süt üreticisi sayısı günümüzde 500’e kadar düştü. Gazete Duvar’ın haberine göre, Keşan Süt Üreticileri Birliği Başkanı 63 yaşındaki Nevzat Meriç, Bir çuval yemin maliyeti 400 TL olmuş. Samanı, kendi tarlamdan çıkartıyorum. Masrafları en aza indirmek için tüm işçiliği ben yapıyorum. Ama emeğimin karşılığını alamıyorum ve para kazanamıyorum. Para kazanamadığımız için birçok üretici, süt hayvanını kesime göndermek zorunda kalıyor. Bizi yani üreticileri düşünen yok. Üretici sahipsiz” diye konuştu. 62 yaşında olan süt üreticisi Ali Bostancı, “Süt fiyatları yüksek, üretici para kazanıyor” şeklindeki söylemlere tepki göstererek şunları söyledi: “Firmalar, sütü bizden 11 TL’ye alıyorlar. Ama elde ettiğimiz kazançlar, maliyetleri dahi karşılamıyor.” Haber Merkezi

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