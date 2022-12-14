Süt üretimi azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Süt ve Süt Ürünleri Üretimi ekim ayı verilerini açıkladı.

Aylık bazda toplanan inek sütü miktarı, yüzde 9,6, içme sütü üretimi ise yüzde 24,1 azaldı. Yayınlanan verilere göre, ekimde bir önceki yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, yüzde 9,6; ocak-ekim döneminde ise, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,3 azaldı. Ekim’de, aylık bazda, tereyağı üretimi yüzde 27,1, içme sütü üretimi yüzde 24,1, ayran üretimi yüzde 13,3, inek peyniri üretimi yüzde 5,4, yoğurt üretimi yüzde 3,9 geriledi. Ocak-ekim döneminde ise, bir önceki yılın aynı dönemine göre, tereyağı üretimi yüzde 19,1, ayran üretimi yüzde 8,1, yoğurt üretimi yüzde 3,2 artarken; inek peyniri üretimi yüzde 5,1 ve içme sütü üretimi yüzde 3,3 azaldı. Bir önceki ay, 751 bin 279 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı ekimde yüzde 3,4 azalarak 725 bin 868 ton oldu. Bir önceki ay, 123 bin 294 ton olan içme sütü üretimi ekimde yüzde 15,6 azalarak 104 bin 102 ton olarak gerçekleşti.