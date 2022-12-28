Süt üretimi dibe vurdu

Maliyetlerinin artması çiğ süt üreticilerini zora sokuyor. “Bu şartlarda işletmemizin dönmesi imkânsız” diye haykıran çiftçilerden bir kısmı çareyi hayvanlarını kesime göndermekte buluyor.

Süt üretimi azaldı Resmi veriler de süt üretiminde son aylarda yaşanan düşüşü ortaya koyuyor. Euronews Türkçe’nin haberine göre, toplanan inek sütü üretimi mayıs ayından bu yana beş aydır üst üste düşüyor. İçme sütü üretimi de ekim ayında 2019 başından bu yana en düşük ikinci seviyeyi gördü. İçme sütü üretimi ekimde bir önceki aya göre yüzde 16; önceki senenin aynı dönemine göre ise yüzde 24 azaldı. Haber Merkezi

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