Süt ve peynir üretimi azaldı

Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4.4; Ocak-Eylül döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2.7 azaldı.

Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tereyağı üretimi yüzde 12.8, yoğurt üretimi yüzde 6.2 ve içme sütü üretimi yüzde 1.7 artarken; ayran üretimi yüzde 4.8, inek peyniri üretimi yüzde 1.6 azaldı. Ocak-Eylül döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, tereyağı üretimi yüzde 25.4, ayran üretimi yüzde 11.1, yoğurt üretimi yüzde 3.9 artarken; inek peyniri üretimi yüzde 5.1 ve içme sütü üretimi yüzde 0.7 azaldı. Bir önceki ay 799 bin 135 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı eylül ayında yüzde 6.1 azalarak 750 bin 461 ton oldu. Haber Merkezi

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