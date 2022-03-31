Takipteki borçlular 3 kat arttı

Bireysel kredi ve kart borcundan takibe düşenlerin sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 3’e katlandı.

Dünya’nın haberine göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) pandemiyle birlikte bankalara tanıdığı sorunlu kredileri takibe atma süresi esnekliğinin sona ermesiyle birlikte ocak itibariyle bireysel kredi ve kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe düşmüş kişi sayısı arttı. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) verilerine göre bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 2022 yılı ilk ayında 107 bin kişi, bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ise 145 bin kişi oldu. 2021 Ocak’ta ise kredi borcundan takibe düşen 42 bin, kredi kartı borcundan takibe düşen ise 41 bin kişiydi. Haber Merkezi

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