Takipteki borçlular artıyor

Borcunu ödeyemediği için yasal takibe düşenlerin sayısındaki artış hızlanıyor.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) verilerine göre bireysel kredi kartı veya kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 2022 yılı Ocak-Şubat aylarında 367 bin kişi oldu. 2021 Ocak-Şubat döneminde ise kredi veya kredi kartı borcundan takibe düşen ise 132 bin kişiydi.

Sözcü’nün haberine göre bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ise aynı dönemde 239 bine yükseldi. Bireysel krediler nedeniyle takibe düşenlerin toplam kişi sayısında ise yüzde 218’lik bir artış yaşandı. Böylece 2022 yılı şubat ayı sonu itibari ile bireysel kredi ve kredi kartı borcundan dolayı bankalarla yasal takip süreci devam eden kişi sayısı 4 milyon 138 bin 581’e ulaştı. Bu sayı geçen Şubat 2021’de 3 milyon 460 bin 500’dü.

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