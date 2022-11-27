'Taksi toplu taşımadan ucuz kaldı'

İSTANBUL'DA TAKSİ SORUNU SÜRERKEN; TAKSİCİLER ESNAF ODASI BAŞKANI EYÜP AKSU'DAN TUHAF BİR YORUM GELDİ. EYÜP AKSU, "TOPLU TAŞIMAYA YOĞUNLUKTAN BİNEMEYENLER, TAKSİ TOPLU TAŞIMADAN UCUZ OLDUĞU İÇİN TAKSİYE YÖNELİYOR. TAKSİ TARİFESİ ARTMALI" DEDİ.

Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu “Toplu taşımaya yoğunluktan binemeyenler, taksi toplu taşımadan ucuz olduğu için taksiye yöneliyor. Taksi tarifesi artmalı” dedi. Eyüp Aksu, şöyle konuştu: “İstanbul’da taksimetre ücretleri toplu taşımaya oranla çok ucuz kaldı. İstanbul halkı yoğun saatlerde toplu ulaşımı yoğunluktan dolayı kullanamıyor. Bütün vatandaşlarımız, taksimetre ücretleri toplu taşımaya göre çok ucuz olduğu için herkes taksiyi tercih etmeye başladı. Bizim giderlerimize ise yüklü miktarda zam yapıldı, bu işi sürdürebilmemiz adına taksimetre ücretlerine zam yapılmasını talep ediyoruz. Biz toplu taşıma aracı değiliz, biz ucuz kaldık. En az yüzde 50 oranında zam talebimiz var. İstanbul’da trafik çok yoğun, bazen trafikte kilitlenip kalıyoruz” Haber Merkezi

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