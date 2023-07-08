Taksiciler kontak kapattı

Van’daki taksiciler geçtiğimiz gün Van Kalesi yakınında kontak kapatma eylemi yaptı. Yaklaşık 350 taksici, kontak kapatarak sorunlarının çözülmesini talep etti.

Taksiciler, uzun süredir talepte bulunmalarına rağmen başta kayyumla yönetilen Van Büyükşehir Belediyesi olmak üzere ilgili kurumların sorunlarını çözmediğini söyledi. Artan maliyetler karşısında tarifelerin düşük bir oranlarla güncellenmemesi, araçlara yaş sınırının getirilmesi, “Sarı Çalışma Kartı” için bu yıl sağlık raporunda 11 doktorun imzasının bulunması şartı getirilmesi, korsan çalışan taksilerin olması ve İranlı taksicilerin kentteki turistlere dönük çalışma yapması taksicilerin dile getirdiği temel sorunlardan. Taksiciler, akaryakıt fiyatları dışında araç sigortası, fenni muayene, taşıt vergisi, araç yedek parçaları, bakım ücretleri, lastik fiyatları her gün zamlandığını hatırlattı ve yaşanan sorunların altında ezildiklerini ifade ederek çözüm talep etti. AA

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