TANAP Avrupa’ya can damarı olacak

Gelişmiş altyapısı ve stratejik konumuyla Türkiye’nin önemi, enerji krizinin yaşandığı bu dönemde artıyor. Rusya, Azerbaycan ve İran gazı boru hatlarıyla Türkiye’ye ulaşıyor. Trans-Anadolu Boru Hattıyla bugüne kadar 30 milyar metreküp civarında gaz pompalandı.

Azerbaycan’ın doğal gazını Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşıyan proje, 10 yıl önce bu imzalarla başladı. Boru hattının temeli 2013’te atıldı. 7 milyar dolarlık yatırımla, 3 yılda tamamlandı. 4 yılda 40 milyar metreküplük doğal gaz pompalandı. TANAP; Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı. Bir zamanlar, Avrupa’da bazı çevrelerin gerekliliğini sorguladığı TANAP’a dört elle sarıldılar. Şimdi, Rusya’ya alternatif arayan Avrupa’nın can damarı olacak. Hat, 20 ilden geçiyor, İpsala’da son buluyor. Yunanistan’da Trans Adriyatik Boru Hattı’na bağlanıyor. Avrupa’ya doğal gaz güvenle aktarılıyor. Ukrayna savaşı, enerji arz güvenliği sorununu tetikledi. Rusya, Avrupa’nın gaz vanasını kapattı. TANAP, en uygun alternatif olarak öne çıktı. Avrupa Birliği ve Azerbaycan arasında üretimin artırılması için ön anlaşma imzalandı. “Avrupa’nın enerji arz güvenliğine katkı” Enerji Uzmanı Eser Özdil, enerji tartışmalarının alevlendiğinin altını çiziyor: “TANAP şu an Avrupa’nın enerji arz güvenliğine Türkiye’nin de büyük destekleriyle birlikte katkı sağlayan boru hatlarından bir tanesi. Bu gaz krizinden sonra özellikle Rusya-Ukrayna savaşından sonra yine alternatif tedarik imkanlarına ilişkin tartışmalar alevlendi. Bunların içerisinde Von der Leyen’in yapmış olduğu pek çok görüşmeye tanık olduk. Azerbaycan ile yaptığı görüşmelerde daha fazla Hazar gazının Avrupa Birliği’ne yönlendirilmesi.” (TRT Haber)

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