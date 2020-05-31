Tanzimlerde de aracılar kazandı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bir yıldaki zararı 40 kat artarak 41 milyon liraya ulaşan ve bu durumun SPK raporlarına da yansıdığı Tarım Kredi Marketlerinin, tanzim satış adı altında ucuz ürün satışı amacıyla yola çıkaranlar tarafından, günü kurtarmak için yaptıkları uygulamalar dolayısıyla kurumu ciddî zarara soktuğunun görüldüğünü söyledi.

Üretici ve tüketiciye kısa dönem için fayda sağlıyor gibi görülen uygulamanın, hazırlıksız bir çalışma olduğu ve kooperatifin zarara sokulduğunun anlaşıldığını, aracı ve komisyoncu olmadan ürünleri doğrudan çiftçi ortaklarından tedarik etmesi gereken Tarım Kredi Marketlerinin, üreticilerden patates ve soğan almadığının da SPK raporlarına yansıdığını belirten Gürer, “Bu durumda çiftçinin en çok mağdur olduğu ürünlerin başında gelen iki ürünün, çiftçi ortaklarından değil aracılardan alındığı, üreticinin ve tüketicinin değil, aracının faydalandığı bir yapı oluşturulması ayrıca dikkat çekicidir” dedi. Ankara - Recep Gören

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