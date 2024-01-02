Tarife zulmüyle vergi zammı

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2024 yılı gelir vergisi tarifesini belirledi. Yeni değerlendirmeye göre, asgari ücretle çalışanlar 2024 yılında daha yüksek vergi ödeyecek.

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl’ün yaptığı değerlendirmeye göre, 30 bin lira maaş alan bir vatandaşın yıllık 25 bin 715 TL gelir vergisi ödeyecek. Ozan Bingöl, sosyal medyada vergi zamlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bingöl, şunları söyledi: “2023 yılında 20 bin TL brüt maaş alan bir çalışandan, asgari ücret istisnası düşüldükten sonra yıllık 20 bin 690 TL gelir vergisi kesilmiştir. Aynı çalışan 2024 yılı için yüzde 50 zam alarak brüt 30 bin TL maaşa ulaştığında, asgari ücret istisnası düşüldükten sonra yıllık 25 bin 715 TL gelir vergisi kesilecektir. Zammın önemli bir kısmı yine vergiye gidecektir. Bunun nedeni ise yıllardır tarife zulmüyle gizli bir vergi zammı yapılmasıdır!” Haber Merkezi

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