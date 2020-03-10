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10 MART 2020 SALI - YIL: 51

Tarihî düşüş pompaya yansımalı

10 Mart 2020, Salı 00:29
DÜNYADA PETROL FİYATLARINDAKİ BÜYÜK DÜŞÜŞ İÇERİDEKİ POMPA FİYATLARINA ÂCİLEN YANSIMALI; BENZİN 5, MAZOT 4.5 TL’YE İNMELİ.

Enflasyonla mücadele için

OPEC kriziyle beraber petrol fiyatlarında tarihî bir düşüş yaşandığını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Petrol fiyatlarında yüzde 32 oranındaki düşüşün enflasyonla mücadelemize olumlu yansıyabilmesi için güncel petrol fiyatları âcilen pompaya yansıtılmalı” dedi. 

Her şey akaryakıta bağlı

“Enflasyon hesaplamasında birçok kalem akaryakıt fiyatlarına bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Yeni fiyatlara göre benzinin litre fiyatının 5 TL, motorinin de 4.50 TL ye kadar indirilmesi gerekir. Düşüş kalıcı olursa ekonomik büyümeye katkısı büyük olur.”

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Tarihî düşüş pompaya yansımalı

OPEC kriziyle beraber petrol fiyatlarında tarihÎ  bir düşüş yaşandığını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Güncel petrol fiyatları Âcilen pompaya yansıtılmalı” dedi.

OPEC toplantısı sonrasında petrol fiyatlarının bir günde yüzde 32 oranında düşdüğünü belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfedereasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Enflasyon hesaplamasında bir çok kalem akaryakıt fiyatlarına bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Uluslar arası petrol krizinin bizim açımızdan fırsata çevrilebilmesi için petrol fiyatlarındaki düşüşün en kısa zamanda pompaya yansıtılması gerekir. Yeni fiyatlara göre benzinin litre fiyatının 5 TL, motorinin de 4.50 TL’ye kadar indirilmesi gerekir” diye konuştu.

Fiyatlar kalıcı olursa ekonomi canlanır 

Petrol fiyatlarındaki düşüşün kalıcı olması halinde bunun Türkiye’nin ekonomik büyümesine katkısının çok büyük olacağını belirten Palandöken, “Ülke olarak en büyük ithalatı enerji sektöründe yapıyoruz. Bunun içinde ham petrol ve motorinin payı oldukça yüksek. Petrol fiyatlarındaki düşüş son aylarda cari fazla verdiğimiz ekonomide bu trendin süreceğine işaret ediyor. Dolayısıyla enflasyon düşerken ekonomik büyüme artacak ve dış ticaret açığı da pozitif yönde etkilenecek” şeklinde konuştu.

AHMET TERZİ - ANKARA

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Türkiye’ye yansıması olumlu olabilir

Türkiye’ye yansıması olumlu olabilir. Koronavirüs sebebiyle düşüşte olan petrol fiyatları Suudi Arabistan ve Rusya arasında yaşanan anlaşmazlığa bağlı olarak tarihi düşük seviyelere indi. ATA (Asya-Türkiye-Avrupa) Platformu Direktörü Doç. Dr. Volkan Özdemir, konu hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Artık büyük üreticiler arasında temel yarış; pazar paylarını korumak. Petro-dolar sistemi son küresel finansal çalkantı ile birlikte adım adım bitiyor.” Yaşanan gelişmelerin Türkiye’ye olumlu etkisi olabileceğini belirten Özdemir, “Enerji ithalatına yılda 40 milyar dolar ödüyoruz. 

 

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