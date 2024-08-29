Tarım elli yılın en kötüsünü yaşıyor

Samsun Milletvekili Murat Çan, Samsun’da bazı bölgelerde rüzgar ve güneş enerjisi santralleri kurulmasına ilişkin konuştu.

Çan, “Tarım Türkiye’de son elli yılın en kötü yılını yaşıyor. Buğday para etmiyor. Ayçiçeği para etmiyor ama vatandaşın hayvanının yemi olarak kullandığı bu araziyi de vatandaşın elinden almakla meşgul şu anda iktidar” dedi. Havza’nın Hacıdede, Şeyhkoyun ve Ağdırhasan köylerinin ortak kullanımındaki mera alanının 700 dönümlük kısmına rüzgar ve güneş enerjisi santralleri inşa edilmesine yönelik girişimler hız kazanırken, bölge halkının tepkisi giderek yükseliyor. Hacıdede Mahallesi sakinlerinden çiftçi Barış Özkan, “Bizim dedelerimiz 1924’te mübadeleyle gelmişler buraya. Bize bırakmışlar bu dağları, emanet etmişler. Biz gelecek yaşamlara hiçbir şey bırakamayacağız. Gelecek, benden sonra gelen nesle ya da torunuma hiçbir şey bırakamayacak” diye konuştu.

Haber Merkezi