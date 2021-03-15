Tarım enflasyonu yüzde 21.32

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) yıllık yüzde 21,32, aylık yüzde 2,61 arttı.

Şubat ayında tarım enflasyonu son 19 ayın zirvesini gördü. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayına ilişkin Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi’ni açıkladı. Tarım-ÜFE’ de Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,61, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 5,72, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,32 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 16,67 artış gerçekleşti. Sektörlerde bir önceki aya göre değişim; balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 2,47, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 2,55, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 2,62 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim; tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 0,16 azalış, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 2,75 ve çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 7,37 artış gerçekleşti. Şubat 2021’de, endekste kapsanan 86 maddeden, 22 maddenin ortalama fiyatında azalış olurken, 3 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 61 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.