Tarım envanterimiz yok

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ülkemizdeki tarım envanteri eksikliği konusunda, “Ülkemizde tarımın en önemli sorunlarından birisi de tarım envanterinin tam olarak ortaya konulamamasıdır” dedi.

Sağlıklı bir tarım envanteri, başta üretim planlaması olmak üzere, diğer tarım politikalarını üretmede politika oluşturanlara ve sektördeki tüm paydaşlara karar almada bilgi ve güç sağlayacağını söyleyen Bayraktar, “Tarım envanterini ortaya çıkarmak için yapılan sayımlar Türkiye’nin tarımsal yapısını, bu yapıda zaman içerisinde ortaya çıkan değişimleri gözler önüne serecektir. Tarımsal politikaları doğru belirlememiz, tarımsal potansiyelimizin tamamını kullanabilmemizin önünü açacaktır” ifadelerini kullandı. Ankara - Adnan Solmaz

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