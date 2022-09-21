Tarım-GFE Temmuz’da arttı

Tarımsal girdi fiyat endeksi, temmuzda yıllık bazda yüzde 133,41, aylık yüzde 1,31 artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz ayına ilişkin Tarım-GFE verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks Temmuz’da bir önceki aya kıyasla yüzde 1,31, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 133,41, geçen yılın Aralık ayına kıyasla yüzde 83,43 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 79,72 arttı. Ana gruplarda, bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 0,71, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 6,44 artış gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayına göre göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 82,16, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 141,75 yükseliş kayıtlara geçti. AA

Okunma Sayısı: 443

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.