Tarım girdi fiyatları yüzde 135.06 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; ağustos ayında tarım girdi fiyatları, bir önceki aya göre yüzde 1,64 oranında arttı. Yıllık fiyat artışı ise yüzde 135,06’ya yükseldi.

Gübre fiyatlarındaki artış ise yüzde 234,48 ile tavan yaptı. TÜİK, ağustos ayına ilişkin Tarım Girdi Fiyatları Endeksi’ni (Tarım-GFE) bugün açıkladı. Buna göre; Tarım-GFE, ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,64, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 86,45, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 135,06 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 88,48 artış gösterdi. İstanbul - anka

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