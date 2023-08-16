Tarım Kredi, zarar etti

1 Ocak-30 Haziran 2023 ara hesan dönemi için hazırlanan mali rapor, ekonomik krizin etkisini gölgelemek amacıyla çeşitli görevler yüklenen şirketin rekor zarara imza attığını ortaya koydu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ‘pahalılığa karşı piyasayı dengeleme’ görevi verdiği Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik Anonim Şirketi’nin 1 Ocak-30 Haziran 2023 ara hesap dönemine ait finansal tablolarına yönelik denetim tamamlandı. BirGün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, bağımsız denetim şirketinin yaptığı denetimlerin ardından hazırlanan mali rapor, ekonomik krizin etkisini gölgelemek amacıyla çeşitli görevler yüklenen şirketin rekor zarara imza attığını ortaya koydu. Şirketin öz kaynaklarının eksi 190 milyon 607 bin 920 TL’ye gerilediği tespit edildi. Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik’in finansal faaliyetlerinden kaynaklı nakit akışları da dikkat çekti. Mali verilere göre, 2023’ün ilk yarısında şirket 126 milyon 306 bin TL’lik faiz ödemesi gerçekleştirdi. Şirketin kısa vadeli borçları 6 milyar 497 milyon 327 bin TL’ye, uzun vadeli borçları ise 1 milyar 798 milyon 856 bin TL’ye ulaştı. Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik’in Haziran 2022’de bin 107 olan market sayısı, Aralık 2022’de bin 512’ye, Haziran 2023’te ise bin 687’ye yükseldi.