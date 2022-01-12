"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 OCAK 2022 PERŞEMBE - YIL: 52

Tarım uçurumun kenarında

12 Ocak 2022, Çarşamba 17:00
CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, “Çiftçinin tek başına ektiği ürün maliyeti bile kurtarmıyor. Sadece çiftçilik yaparak geçinmeye çalışan insanlar kendine alternatif bulmaya çalışıyor. Adana’da Çukurova çiftçisi, narenciye bahçesinin ortasında kalan boş alana, bahçesinin yanında o küçük tarlalarına buğday, sebze ekiyor” dedi.

Bulut, Adana’daki bir narenciye bahçesinde yaptığı açıklamada, çiftçinin yoksulluğa itildiğini, tarımın da uçurumun kenarına getirildiğini savundu. Adana’da çiftçilerin tek başına ektiği ürünün maliyeti bile karşılamadığını belirten Bulut, pazarda fiyatların el yaktığını söyledi. Bulut, vatandaşın sebze, meyve almaya gücünün yetmediğini, daha önce 2-3 kilo sebze meyve alırken artık gramla alır hale geldiğini kaydetti.

Adana - Anka

 

Okunma Sayısı: 129
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bir yılda 7,5 milyon insan, hak arama için başvurdu

    Şok intiharın sebebi umutsuzluk

    Yemen harab olduktan sonra...

    Omicron ile virüs bir anlamda kendi sonunu getiriyor

    Günde 4,8 saat uygulamalara ayrılıyor

    Çiftçiler: Hep borçluyuz

    Tekstilci de zam yorgunu

    OHAL Komisyonu artık lağvedilsin

    Akşener: Gençlere reva gördüğün hayat bu mu?

    TBMM'den Kazakistan açıklaması

    Elektrik faturalarındaki yeni tarifeye ilişkin ELDER'den açıklama

    AGİT: Dodik’in eylemleri Müslüman Boşnaklara karşı etnik karalamaya dönüşüyor

    Dünya gündemindeki NATO-Rusya görüşmesinde neler konuşuldu?

    Türkiye'deki en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi

    'Bundan böyle PCR testi yalnızca semptom gösteren kişilere yapılacaktır'

    Şeyh Cerrah’ta nesilden nesile mücadele

    BAE: ‘Türkiye kelepir’

    Kazakistan'da 12 bin protestocu gözaltına alındı

    AB'den Rusya'ya karşı birlik vurgusu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    O intiharın perde arkası
    Faruk ÇAKIR

    “Bir genç öldü” haberi karşısında...
    Ahmet BATTAL

    Cemaat tedaviye çalışır
    Cevher İLHAN

    Dinî cemaatlere çarpık bakış
    Genel

    Şok intiharın sebebi umutsuzluk
    Mikail YAPRAK

    Müteekkil değil, mütevekkil olmak
    M. Latif SALİHOĞLU

    Baraka ile gökdelen yanyana
    Süleyman KÖSMENE

    Hukuk kalbe değil, ele bakmalı
    Risale-i Nur'dan

    Dünyayı kesben değil, kalben terk etmek lâzım
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.