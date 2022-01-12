Tarım uçurumun kenarında

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, “Çiftçinin tek başına ektiği ürün maliyeti bile kurtarmıyor. Sadece çiftçilik yaparak geçinmeye çalışan insanlar kendine alternatif bulmaya çalışıyor. Adana’da Çukurova çiftçisi, narenciye bahçesinin ortasında kalan boş alana, bahçesinin yanında o küçük tarlalarına buğday, sebze ekiyor” dedi.

Bulut, Adana’daki bir narenciye bahçesinde yaptığı açıklamada, çiftçinin yoksulluğa itildiğini, tarımın da uçurumun kenarına getirildiğini savundu. Adana’da çiftçilerin tek başına ektiği ürünün maliyeti bile karşılamadığını belirten Bulut, pazarda fiyatların el yaktığını söyledi. Bulut, vatandaşın sebze, meyve almaya gücünün yetmediğini, daha önce 2-3 kilo sebze meyve alırken artık gramla alır hale geldiğini kaydetti. Adana - Anka

Okunma Sayısı: 129

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.