Tarım-ÜFE % 57,85 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 Ocak’a ilişkin Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksini açıkladı.

Buna göre; tarım-ÜFE’de (2020=100), 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 3,85 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 3,85 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 57,85 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 61,85 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 3,45 artış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 9,26 artış ve balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 11,54 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 0,69 artış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 8,51 artış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 4,06 artış gerçekleşti.