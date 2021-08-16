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16 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Tarım ÜFE’sinde iki yılın zirvesi

16 Ağustos 2021, Pazartesi 16:30
TARIM ÜFE, TEMMUZ AYINDA BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 1,34, BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 22,80 ARTTI. BU ARTIŞ TEMMUZ 2019’DAN BU YANA TARIM ÜFE’DE GÖRÜLEN EN BÜYÜK ARTIŞA İŞARET EDİYOR.

Türkİye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre; tarım ÜFE, Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,34, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,80 arttı. Bu artışla birlikte tarım ÜFE’de son iki yılın en yüksek artışı kaydedilmiş oldu. Bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 10,42, ve on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 20,72 artış gerçekleşti. Sektörlerde bir önceki aya göre değişim; ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 0,61, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,33, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 2,54 artış gerçekleşti.Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim; tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 0,51, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0,53, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 4,26 artış gerçekleşti.

 

Yıllık en fazla artış yüzde 41,67 ile lifli bitkiler alt grubunda oldu

Bir önceki yılın aynı ayına göre en fazla artış gösteren diğer alt gruplar yüzde 35,04 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar ve yüzde 34,27 ile yumuşak çekir-dekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler oldu. Buna karşılık, yıllık en az artış gösteren alt gruplar ise yüzde 2,06 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular, yüzde 7,13 ile çeltik ve yüzde 11,51 ile yağlı meyveler oldu. Aylık en fazla artış yüzde 3,36 ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler alt grubunda gerçekleşti.

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