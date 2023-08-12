Tarıma acil tedbir çağrısı

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye’nin bu seviyedeki gıda enflasyonunu hak etmediğini söyleyerek tarımda acil tedbir alınması gerektiğine dikkat çekti.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, ağustos ayı meclis toplantısında konuştu. Avdagiç, “Şu anda çok yoğun şekilde yaşadığımız finansmana erişim başta olmak üzere beklentilerimizi ekonomi yönetimi ile paylaştık. Finansman konusunda ifade etmem gerekir ki arzu ettiğimiz noktada değiliz” dedi. Şekib Avdagiç, içinden geçilen bu dönemde, fiyat ve finansal istikrar başta olmak üzere ekonomi politikasında rasyonele dönüş için atılan adımların sonuçlarının dikkatle izlenmesi gerektiğini belirterek, “Şok tedbirler uygularken, ki zaman zaman bunlara ihtiyaç olabilir, olası yan etkileri dikkatle izlemeli ve gereken tedbirleri süratle alma yoluna gitmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Türkiye bu enflasyonu hak etmiyor

Dünyanın 10 büyük tarım üreticisinden biri olan Türkiye’nin bu seviyedeki gıda enflasyonunu hak etmediğine vurgu yapan Avdagiç, “Bu sorunun süratle masaya yatırılması, gıda enflasyonunu besleyen unsurların acilen kaldırılması gerekiyor. İTO olarak temmuz ayındaki gıda enflasyonunu yüzde 8.61 olarak ölçtük. Oysa temmuz, geleneksel olarak meyve-sebzedeki yaz ucuzluğunun etkisiyle enflasyonun eksi olarak kayıtlara geçtiği bir aydır. Yazın ortasında yüzde 10’lara yaklaşan gıda enflasyonunu tetikleyen unsurları analiz edip gerekli önlemleri almak durumundayız.” diye konuştu.

Tarımda genç kalmadı

Gıdanın dünya genelinde “stratejik” sektör olarak tanımlandığını, savunma sanayisinin bile önünde görüldüğünü aktaran Avdagiç, şunları kaydetti: “Yapılan araştırmalara göre Türk çiftçisinin yaş ortalaması 55’e yükseldi. Böyle gidersek, bu nesil, tarım üretimi yapan neredeyse son nesil olacak. Tarımda genç kalmadı; bu gerçekten sürdürülebilir bir durum değil. Dolayısıyla hiç zaman kaybetmeden, çiftçiliği ve tarımı gençlerimizin gündemine sokmalıyız. Gençlerimizi, çiftçilerimizi toprakla barıştırmalı, kentten köye göçün yolunu açmalıyız. Türkiye mevcut yapılanlara ilave olarak, bugünden tarım için daha güçlü bir kurgu ve strateji yaparsa, uzun yıllar bunun karşılığını alacaktır. Buna kesinlikle inanıyoruz.”