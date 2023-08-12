"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 AĞUSTOS 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Tarıma acil tedbir çağrısı

12 Ağustos 2023, Cumartesi 00:47
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye’nin bu seviyedeki gıda enflasyonunu hak etmediğini söyleyerek tarımda acil tedbir alınması gerektiğine dikkat çekti.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, ağustos ayı meclis toplantısında konuştu. Avdagiç, “Şu anda çok yoğun şekilde yaşadığımız finansmana erişim başta olmak üzere beklentilerimizi ekonomi yönetimi ile paylaştık. Finansman konusunda ifade etmem gerekir ki arzu ettiğimiz noktada değiliz” dedi. Şekib Avdagiç, içinden geçilen bu dönemde, fiyat ve finansal istikrar başta olmak üzere ekonomi politikasında rasyonele dönüş için atılan adımların sonuçlarının dikkatle izlenmesi gerektiğini belirterek, “Şok tedbirler uygularken, ki zaman zaman bunlara ihtiyaç olabilir, olası yan etkileri dikkatle izlemeli ve gereken tedbirleri süratle alma yoluna gitmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Türkiye bu enflasyonu hak etmiyor

Dünyanın 10 büyük tarım üreticisinden biri olan Türkiye’nin bu seviyedeki gıda enflasyonunu hak etmediğine vurgu yapan Avdagiç, “Bu sorunun süratle masaya yatırılması, gıda enflasyonunu besleyen unsurların acilen kaldırılması gerekiyor. İTO olarak temmuz ayındaki gıda enflasyonunu yüzde 8.61 olarak ölçtük. Oysa temmuz, geleneksel olarak meyve-sebzedeki yaz ucuzluğunun etkisiyle enflasyonun eksi olarak kayıtlara geçtiği bir aydır. Yazın ortasında yüzde 10’lara yaklaşan gıda enflasyonunu tetikleyen unsurları analiz edip gerekli önlemleri almak durumundayız.” diye konuştu.

Tarımda genç kalmadı

Gıdanın dünya genelinde “stratejik” sektör olarak tanımlandığını, savunma sanayisinin bile önünde görüldüğünü aktaran Avdagiç, şunları kaydetti: “Yapılan araştırmalara göre Türk çiftçisinin yaş ortalaması 55’e yükseldi. Böyle gidersek, bu nesil, tarım üretimi yapan neredeyse son nesil olacak. Tarımda genç kalmadı; bu gerçekten sürdürülebilir bir durum değil. Dolayısıyla hiç zaman kaybetmeden, çiftçiliği ve tarımı gençlerimizin gündemine sokmalıyız. Gençlerimizi, çiftçilerimizi toprakla barıştırmalı, kentten köye göçün yolunu açmalıyız. Türkiye mevcut yapılanlara ilave olarak, bugünden tarım için daha güçlü bir kurgu ve strateji yaparsa, uzun yıllar bunun karşılığını alacaktır. Buna kesinlikle inanıyoruz.”

AA

Okunma Sayısı: 141
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Krizin faturası vatandaşa yüklendi

    Her gün zam mı olur?

    Tek adam sistemi bütün ayarları bozdu

    Tarıma acil tedbir çağrısı

    Kira davaları mahkemeleri kilitledi

    Dijitalleşme yüz yüze iletişimi azalttı

    Saray, 2 bin emeklinin aylığını bir günde harcıyor

    Kur artışının ihracata faydası yok

    Fedakarlık sadece vatandaşa yüklenmesin

    İYİ Parti’den Bahçeli’ye ret

    Esad, Erdoğan’a kapıyı kapattı

    Hawaii'deki yangınlarda ölü sayısı 53'e yükseldi

    Şehitlerimiz dualarla ebedi yolculuklarına uğurlandı

    İstanbul'daki barajlarda son durum?

    Denetimli tahliyede de keyfilik

    Yargı krizi adaletle çözülür

    Temsilcilerimiz Avrupa'da haftayı kayıpsız tamamladı

    Piyade Uzman Çavuş Ege Süleyman Görece şehit oldu

    Zeytin yok, yağ fiyatı zirvede

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Kira davaları mahkemeleri kilitledi
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Demokrasiyi reddeden kafa iktidarda
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Risale-i Nur hakikat mesleğidir
    Genel

    Kur artışının ihracata faydası yok
    H. Muharrem OKUR

    Mümtaz Gürler ve neşriyat
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Muhammet ÖRTLEK

    Nijer’deki darbe
    Mehmet ÇETİN

    Kelebeği saran karıncalar - 2
    Ali HAKKOYMAZ

    Yaşamak ölmek nedir?!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.