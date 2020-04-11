Tarımda ciddî tedbirler şart

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, korona virüs salgınıyla mücadele sürecinde, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hayata geçirdiği uygulamaların, tarım için daha kapsayıcı ve hemen uygulanabilir olmasını istedi. Gürer, “Tarım sektöründe olumsuz etkileri olan korona virüs salgınına karşı, Bakanlığın sorunların çözümüne yönelik günübirlik değil ciddî önlemler alması gerekir” dedi

Hasada başlanmazsa soğan heder olacak Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından açıklanan, ‘tohumluk hibesi’, ‘hazineye ait tarım arazilerinin kiralanması, satışı’ ve ‘bazı ürünlerde stok yapılması’ gibi uygulamaların, korona virüsle mücadele kapsamında üreticiler ve gıda için bir destekmiş gibi görülse de oluşan sorunların aşılmasında daha radikal kararlara ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Ankara - Ahmet Terzi

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