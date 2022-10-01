Tarımda dışa bağımlılık artıyor

Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, mısır tanelerin nişasta kısımlarının biyoyakıt üretmek amacıyla maya ve enzimlerle fermente edilmesi sonucunda elde edilen yan ürün DDGS’nin Bulgaristan’dan ithal edildiğini belirterek, “Tarımda dışa bağımlılık gün geçtikçe artıyor. Mısır üretimini desteklememiz lazım” dedi.

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Edirne Tren Garı’nda Bulgaristan’dan trenle gelen DDGS’nin helezonla kamyonlara yüklenerek besici ve süt üretimi yapan üreticilere satılmak üzere Türkiye’nin farklı illerine gitmek üzere yola çıktığını ifade etti.

“MISIRI FAZLA ÜRETMEMİZ LAZIM”

Gaytancıoğlu, DDGS ithalatının önüne geçmek için mısır üreticisine destek verilmesi gerektiğini ifade ederek şunları söyledi: “Bunun adı DDGS. Yani biyoyakıt yapmak için mısırın fermante edilmesinde sonra maya ve enzim katılarak bir yem hammaddesi, küspe gibi kepek gibi yem lasyonlarında kullanılıyor. Türkiye’de biyoyakıt yapılmadığı için mısırı işledikten sonra bunu elde etmek Türkiye’de mümkün değil. Onun için ithal ediyoruz. Bir yem ham maddesi. Buraya kadar güzel. Kötü olan ne? Yılda bir, bir buçuk milyon ton ithalat yapıyoruz ve 300-350 milyon dolar para ödüyoruz. Bizde yok. Bizde olmalı mı, tabi ki olmalı ama bizim mısır üretimimiz kendimize yetmiyor. Dışarıdan ithalat yapıyoruz.”

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