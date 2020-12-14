Tarımda enflayon yüzde 20’yi geçti

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) yıllık yüzde 20,76, aylık yüzde 3,52 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı kasım ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, Tarım-ÜFE’de, Kasımda bir önceki aya göre yüzde 3,52, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 18,19, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,76 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 14,33 artış gerçekleşti. Sektörlerde bir önceki aya göre değişim; ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 2,45, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 3,18 ve tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 3,55 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim; canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0,98, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 4,78 ve tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 4,89 artış gerçekleşti.

Ankara - anka