Tarımda girdi fiyatları yüzde 45.6 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; tarımsal girdi fiyatları aylık yüzde 9,82, yıllık 45,61 oranında arttı.

TÜİK, Aralık 2021 Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi’ni (Tarım-GFE) açıkladı. Buna göre; Tarım-GFE, 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 9,82 oranında arttı. Aralık ayında, tarım girdi fiyatlarındaki yıllık artış ise yüzde 45,61’e çıktı. Tarımsal girdi fiyatlarındaki 12 aylık ortalama artış ise yüzde 27,89 oldu. Aylık Tarım-GFE’ye göre; 6 alt grup daha düşük, 5 alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Aylık artışın düşük olduğu alt gruplar, sırasıyla yüzde 0,90 ile tohum ve dikim materyali ve yüzde 1,32 ile veteriner harcamaları oldu. Buna karşılık aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla yüzde 19,27 ile makine bakım masrafları ve yüzde 18,20 ile gübre ve toprak geliştiriciler oldu.

Ankara - Anka