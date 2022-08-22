Tarımda girdi fiyatlarında rekor

Tarımsal girdi fiyatlarında rekor serisi haziran ayında da sürdü. TÜİK’in açıkladığı verilere göre endeks, yıllık bazda yüzde 134,96, aylık bazda yüzde 7,92 artış kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE), verilerini açıkladı. Buna göre, rekor serisini sürdüren endeks haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 7,92, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 134,96, geçen yılın aralık ayına kıyasla yüzde 81,07 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 70,89 arttı. Ana gruplarda, bir önceki aya göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 4,57, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 8,33 artış gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayına göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 72,3, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 145,32 yükseliş kayıtlara geçti. Yıllık Tarım-GFE’ye göre yedi alt grup daha düşük, dört alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar yüzde 31,88 ile veteriner harcamaları, yüzde 46,04 ile tohum ve dikim materyali oldu. Yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 233,89 ile gübre ve toprak geliştiriciler, yüzde 228,03 ile enerji ve yağlar olarak öne çıktı.