Tarımda girdi maliyetleri yüzde 100-400 arttı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 2022’de markette takip edilen 42 ürünün tamamında fiyat artışı olduğunu belirtti.

Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, 2022 yılı ve aralık ayına ilişkin üretici ile market arasındaki fiyat değişimlerini değerlendirdi. Açıklamada, “2022’de genel olarak üretici fiyatlarındaki artışta en önemli etken artan üretim maliyetleri oldu. Girdilerde yüzde 100 ile yüzde 400 oranları arasında artışlar yaşandı. Kuru soğanda arzın azalması da fiyat artışında diğer bir faktör oldu. Turunçgillerdeki yaşanan don afeti nedeniyle üretimin azalması fiyatların yükselmesine neden oldu. Kuru fasulyede üretimin düşmesi fiyatları artırdı” ifadelerini kullandı. Ankara - Fatih Karagöz

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