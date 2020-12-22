Tarımda maliyet arttı

Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE), ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,64, bir önceki aya göre yüzde 2,74 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekim ayına ilişkin Tarım-GFE verilerini açıkladı. Buna göre, endeks Ekimde bir önceki aya göre yüzde 2,74, geçen yılın Aralık ayına göre yüzde 10,82, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,64 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 8,62 artış gösterdi. Ana gruplar itibarıyla Ekimde bir önceki aya göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi yüzde 2,41, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi yüzde 2,79 artış gösterdi. Geçen yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi yüzde 12,18, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi yüzde 15,46 artış kaydetti.

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